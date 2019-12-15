حركة الملاحة تعود إلى مطار بغداد بعد 12 ساعة من التوقف

2019/12/15 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني، الاحد (15 كانون الثاني، 2019)، عودة حركة الملاحة الجوية في الاجواء العراقية بعد توقفها لمدة 12 ساعة.

وقال مدير إعلام السلطة جهاد كاظم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حركة الملاحة الجوية عادت إلى عملها بصورة طبيعة بعد توقفها بسبب الضباب وانعدام الرؤيا والذي وصل مدى الرؤيا صفر و1200".

واشار الى ان "عودت حركة الملاحة جاءت بعد توقف حركة الطيران لمدة 12 ساعة"، لافتاً إلى أن "الطائرات المحلية والعربية والأجنبية عاودت حركها بشكل طبيعي".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي أعلنت في وقت سابق من اليوم عن توقف حركة الملاحة الجوية بسبب سوء الأحوال المناخية.

وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان، أنها "بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تعلن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد الموافق 2019/12/15، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية".

واردفت: "نهيب بالمسافرين تفهم الامر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الاجواء وتعود حركة الملاحة الجوية الى طبيعتها".

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وأضاف البياتي، في تصريح لوكالة

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وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ (بغد

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