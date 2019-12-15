بالصور | الأمطار تقسو على

2019/12/15 | 15:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بُني مخيم "واشوكاني" خارج الحسكة وخُصص للفارين من مدينة رأس العين والمناطق الحدودية التي بسطت تركيا وحلفاؤها السيطرة عليها – لصورة لكوردستان 24/ فلاديمير فان ويلغينبورغ

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