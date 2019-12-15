رابط استمارة التقديم على قطع الاراضي السكنية

2019/12/15 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني، الأحد، اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية.وقال ريكاني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 70 لسنة 2019 لكافة المواطنين وحسب الضوابط وللفئات كلها”.رابط التقديم من هنا […]

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