2019/12/15 | 15:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة: إطلاق 15 مليار دينار لمشاريع سياحية في أهوار ذي قار والمثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: إطلاق 15 مليار دينار لمشاريع سياحية في أهوار ذي قار والمثنى) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: إطلاق 15 مليار دينار لمشاريع سياحية في أهوار ذي قار والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).