2019/12/15 | 15:23 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم عبد السلام يكتب: "عودة الوعى" فى أولى جلسات منتدى الشباب .. رفض واسع لمصطلح الربيع العربى .. والغزو الأمريكى للعراق كان بداية الانهيار.. التمزق ا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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