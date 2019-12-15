في مؤتمر صحفي لها.. عشائر بني أسد تؤكد على تنفيذ توجيهات المرجعية

2019/12/15 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكدت عشائر بني أسد في بغداد، على تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية.

وقالت العشائر في بيان صدر عقب عقدها مؤتمرا صحفيا، بحضور زعماء وشيوخ

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