"هذا اليوم" تنشر رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الأراضي السكنية في العراق

2019/12/15 | 15:33 - المصدر: وزارة الاعمار والاسكان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين بريكاني، اليوم الأحد، عن اطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 70 لسنة 2019 لكافة المواطنين وحسب الضوابط وللفئات كلها.

وبحسب المركز الإعلامي للوزارة فانه بإمكان المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة والاطلاع على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم واختيار الفئة المشمول بها وهم ذوو الرعاية الاجتماعية وذوو الإعاقة والفئات الأخرى وذوو الدخل العالي.

وأوضح المركز الإعلامي أن الوزارة عملت على تنفيذ القرار 70 منُذ صدوره في شهر آذار الماضي بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير.

للدخول الى الاستمارة الإلكترونية في صفحة فيسبوك ادناه، ان لم تظهر حدث الصفحة لكي تظهر صفحة الفيسبوك حيث يوجد فيها رابط الاستمارة.

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