زيدان يرد على حصول برشلونة يوم راحة أكثر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

2019/12/15 | 15:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على حصول برشلونة يوم راحة أكثر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو.

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