تعليق الدراسة في طهران لليوم الثاني بعد بلوغ التلوث إلى

2019/12/15 | 15:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الحكومة الإيرانية، تعليق الدراسة في معظم أنحاء العاصمة طهران، غدا الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بسبب التلوث الحاد في الهواء.

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