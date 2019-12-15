خبير سياسي: السوداني لاتتوفر فيه عناصر

2019/12/15 | 15:35 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاعتبر الخبير في الشأن السياسي، والاستاذ بالعلوم السياسية خالد عبد الاله، اليوم الاحد، ان المرشح محمد شياع السوداني لاتتوفر فيه عناصر الاستقلالية...

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