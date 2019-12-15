ما الذي يحمله عام 2020 للأبراج على الصعيد المالي؟

2019/12/15 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي يحلمه العام 2020 للأبراج على الصعيد المالي؟

توقعات برج الحمل 2020 على الصعيد المالي

الحمل خلال العام ٢٠٢٠ سيملك ما يكفي من المال لتغطية الفواتير والنفقات الأساسية، كما أنه سيملك مبالغ لا بأس بها من أجل الإنفاق على الأمور الأخرى.



الأبراج تنصحه بإنفاق هذه المبالغ على أمور يمكنها أن تجلب له المزيد من المال أي الإستثمار في مجال معين، أو البدء بمشروع جانبي أو غيرها من الأمور.

الأوضاع المادية بشكل عام خلال ٢٠٢٠ جيدة، سيكون هناك بعض الفترات التي سيزيد فيها المدخول بشكل كبير جداً سواء من خلال مشاريع جانبية أو من خلال دعم مادي من نوع ما من الأصدقاء وأفراد العائلة وسيكون هناك بعض الفترات التي يكون فيها المدخول عادياً.



بشكل عام الأوضاع المادية للحمل طوال العام مستقرة ولن يختبر أي شهر يعاني فيه من مشاكل مادية.

توقعات برج الثور 2020 على الصعيد المالي

رغم أن الذين ينتمون الى برج الثور لا يريدون التفكير بالعام ٢٠١٩، ولكن في مرحلة ما عليهم القيام بذلك لأنه أثر وبشكل مباشر على الأوضاع المادية حينها وسيؤثر على الأوضاع المادية للعام ٢٠٢٠.

هناك ضرورة لإصلاح الخلل الناجم عن القرارات المالية الخاطئة.



تدليل الذات وإنفاق المال على الملذات الخاصة يمكن تأجيله، البداية يجب أن تكون بتحقيق الإستقرار المادي ثم يمكن التفكير بالإنفاق على الذات.

توقعات برج الجوزاء 2020 على الصعيد المالي

خلال العام الجديد لن يكون هناك أي داعٍ لأن يقلق الجوزاء حول المال.



الأوضاع المادية بشكل عام خلال العام الجديد ستكون جيدة وبالتالي سيملك ما يكفي من أجل تسديد ما عليه تسديده وحتى أنه سيملك ما يكفي من المال من أجل إنفاقه على الأمور التي يحب الإنفاق عليها.

العام ٢٠٢٠ ورغم أنه لن يجلب الوفرة المادية ولكنه سيكون مريحاً أي أنه لن يشغل بال الجوزاء ولن يجعله يقلق حول عدم القدرة على دفع المستحقات لأنه سيتمكن من القيام بذلك.



والسر الوحيد لضمان إختبار الراحة المادية هذه خلال العام الجديد هو التوازن، أي يجب إيجاد مقاربة متوازنة منطقية.

توقعات برج السرطان 2020 على الصعيد المالي

الوضع المادي سيكون جيداً خلال العام الجديد.



الذين ينتمون لبرج السرطان سيجنون ما يكفي من المال من أجل دفع المستحقات المتوجبة عليهم وحتى أنهم سيتمكنون من الإدخار أيضاً.

مواهب السرطان سيكون لها دورها الكبير في مضاعفة الدخل وذلك لأنه مواهب البرج هذا ستعلب دورها في المجال المادي..



أي أن مواهب السرطان خلال العام الجديد سيكون لها دورها في زيادة المدخول.



ما يعني أنه سيتمكن من جني المال من خلال القيام بما يحب القيام به وبما يسعده.

توقعات برج الاسد 2020 على الصعيد المالي

خبر جيد للذين ينتمون لبرج الأسد، العام الجديد يحمل معه الكثير من فرص الإستثمار وبالتالي هناك إمكانية لزيادة المدخول بشكل ملحوظ.



في المقابل المقاربة الأخرى الإيجابية للمال هي أن البرج هذا بشكل عام سيملك عقلية مختلفة عن الفترات الماضية إذ انه سيجد نفسه يركز وبشكل كبير على الإدخار.

الأسد معروف عنه بأنه ينفق بشكل عشوائي ونادراً ما يركز على الإدخار ولكن العام الجديد مختلف فهو سيضع الخطط من أجل الإدخار كما أنه سيحدد ومنذ بداية العام المبالغ التي سيقوم بإنفاقها وتلك التي سيحتفظ بها.

توقعات برج العذراء 2020 على الصعيد المالي

الوضع المادي بشكل عام جيد خلال العام الجديد.



العذراء سيملك ما يكفي من المال من أجل دفع ما يتوجب عليه من مستحقات.



في المقابل سيكون هناك فترات من الوفرة المادية والتي في حال تم التعامل معها بشكل منطقي وعقلاني فإن البرج هذا سيتمكن من الإدخار وبالتالي يحدث التوازن الذي يحتاج عليه في العام.



الوفرة المادية لن تنسحب على العام كله وبالتالي هناك ضرورة لسد الفجوات من خلال الإدخار خلال فترات الوفرة لإستخدام المدخرات حين يحتاج اليها العذراء.

توقعات برج الميزان 2020 على الصعيد المالي

على الذين ينتمون الى برج الميزان مقاربة الأوضاع المالية بحذر خلال العام الجديد.



من جهة لن يجد الميزان نفسه يقلق كثيراً حول النفقات وذلك لأنها بشكل عام لن تكون ضخمة، ولكن من جهة ثانية، وبما أن الميزان ينفق بشكل عشوائي، فإن النفقات غير الضرورية قد تجعله في مأزق مالي.



لذلك الخطة التي يجب إعتمادها خلال العام الجديد هي الإدخار حين يكون هناك وفرة مالية، وإستخدام ما تم إدخاره حين يفرض الشح المالي نفسه.

التوازن هذا من شأنه أن يجعل العام الجديد أكثر سهولة ولكن في حال تم السير بعشوائية خلف الرغبات في الإنفاق فإن السنة الجديدة ستكون صعبة للغاية على الصعيد المادي.

توقعات برج العقرب 2020 على الصعيد المالي

العام ٢٠٢٠ يحمل الوفرة المادية للذين ينتمون لبرج العقرب.



ولكن ما على العقرب القيام به خلال العام الجديد لضمان إستغلال هذه الوفرة هو الشروع بتسديد كل الديون و تقليص حجم القروض.

في المقابل وخلال السنوات الماضية قام العقرب بإدانة المال لبعض الأشخاص ولم يتمكن من إستعادته من البعض.



٢٠٢٠ مثالي من أجل إستعادة هذه الأموال وذلك لأن القدرات الإقناعية للبرج هذا ستكون في ذروتها وبالتالي يملك فرصة كبيرة بإستعادة أمواله.

توقعات برج القوس 2020 على الصعيد المالي

الوضع المادي للقوس هو إمتداد مباشر لحياته المهنية.



فإن عمل البرج هذا جاهداً فهو سيتمكن من إختبار فترة من البحبوحة المادية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً.



البرج هذا معروف عنه بأنه من الأبراج التي لا تجيد التعامل مع المال لكونها تعيش حياتها وفق مبدأ "إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".



وعليه بعد فترة من الإفلاس وتراكم الديون سيكون القوس أمام مرحلة سيتمكن فيها من تسديد ما عليه تسديده.



وفي حال ضاعف جهوده لن يتمكن فقط من تقليص حجم ديونه بل سيتمكن من تدليل نفسه وشراء ما يحلو له.



العام ٢٠٢٠ ممتاز على الصعيد المادي للقوس الذي سيعمل بجدية.

توقعات برج الجدي 2020 على الصعيد المالي

رغم أن الوضع المادي للجدي خلال العام ٢٠٢٠ لن يكون سهلاً ولكن في الوقت عينه سيكون هناك العديد من الفرص التي من شأنها أن تساعده على زيادة المدخول.



على الجدي إستغلال الفرص التي تناسبه والتي تعود عليه بالفائدة والتخلي كلياً عن تلك التي تتضمن المخاطرة وذلك لأن العام الجديد ليس عاماً للمخاطرة فالأوضاع المادية أصلاً لا تحتمل أي نوع من الخسائر.

الهدف خلال العام الجديد يجب أن يكون وضع ميزانية منطقية وعملية والسيطرة بشكل تام على عمليات الإنفاق.



أي لا يجب السماح لقرارات متسرعة بأن تضاعف الإنفاق، بل يجب الإلتزام ضمن هامش منطقي.



ولكن الخبر الجيد هو أنه خلال العام الجدي القدرة على تنظيم الأمور المادية ستكون ممتازة وهذا سيساعد الجدي على تجاوز العام الصعب، الى حد ما، مادياً.

توقعات برج الدلو 2020 على الصعيد المالي

خلال السنوات الماضية عانى الدلو كثيراً على الصعيد المادي كما أن مفهوم البرج هذا للمال لطالما شكل عاملاً مساعداً في معاناته المادية التي لا تتوقف.



العام الجديد يحمل ما هو إيجابي للذين ينتمون للدلو على الصعيد المادي وذلك لأن البرج سيتمكن من تسديد المستحقات المالية المتوجبة عليه كما أنه سيتمكن من تسديد بعضاً من ديونه العديدة.



من المتوقع أن يتمكن الدلو من شراء كل ما يريده، ورغم أن الواقع هذا مريح لكونه لم يكن يتمكن من ذلك خلال السنوات الماضية ولكنه عليه الإنفاق بشكل منطقي كي لا يعيد نفسه الى نقطة الصفر.

توقعات برج الحوت 2020 على الصعيد المالي

العام الجديد على الصعيد المادي يمكن وصفه بالعادي، فالمدخول سيكون ثابتاً.



ولكن ما سيحصل هو أن الذين ينتمون لهذا البرج لن يكترثوا كثيراً للمال أو للتخطيط أو للإنفاق بشكل منطقي ولهذا السبب قد تبرز الكثير من المشاكل المادية.



عندما يتعلق الأمر بوضع ميزانية على الحوت أن يفكر بطريقة منطقية لا إبداعية، لأنه لا مكان للخطط الإبداعية حين يكون الهامش المادي محدود.



الأبراج تنصح الحوت بإعتماد المنطق خلال ٢٠٢٠ وبتجنب القيام بعمليات شراء لأمور لا يحتاج إليها.

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