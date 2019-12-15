شيوخ عشائر العمارة يمنعون التعرض لمنزل أي مسؤول تختاره الدولة للتصدي للعمل السياسي

2019/12/15 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر شيوخ عشائر العمارة، اليوم الاحد، قرارات عدة بعد اجتماع طارئ عقدوه بشأن التظاهرات والاعتداء على منازل المسؤولين.

وبحسب بيان صدر من الشيوخ وتلقت "الغد برس" نسخة منه عقب اجتماع عقد في في مضيف الشيخ محمد عباس محمد العريبي أمير عشائر البومحمد جاء فيه "منع العنف والحرق والاعتداء على مؤسسات الدولة الامنية والخدمية، والبراءة العشائرية من كل شخص يقتل أو يحرق أو يعتدي على المال العام والخاص".

وتابعوا "عدم التعرض والاعتداء على منزل أو ممتلكات أو عائلة أي شخص تختاره الدولة للتصدي للعمل السياسي الحالي"، مضيفين "نشجب وندين الاعتداء على منزل الأستاذ محمد شياع السوداني واعتبار ذلك من ضمن الجرائم الارهابيه 4 إرهاب".

وتعهدوا ببـ"هدر دم كل من تثبت إدانته بهذه الجريمة وطردهم من العشيرة وعدم السماح لأي عشيرة أن ينتموا اليها".

وتابعوا "بالنسبة للأشخاص الذي تم ارتكابهم جريمة قتل الشهيد وسام العلياوي المحمداوي والذي عددهم 14 شخصا من مختلف العشائر تم هدر دماءهم من قبل شيوخ عشائرهم وإعلان البراءة منهم ولايسمح لأي شخص الدفاع عنهم".

ولفتوا الى انه "تعتبر جريمة الاعتداء على المعلمين والمدرسين وموظفي الدولة كافة جريمة ارهابية 4/ إرهاب وستقوم العشائر بطرد الشخص المعتدي من العشيرة وإبلاغ السلطات الامنية عنه، وسوف يعقد اجتماع آخر غدا في مضيف عشيرة البو دراج مضيف الشيخ صلال الدراجي لمتابعة الظروف الراهنة".

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