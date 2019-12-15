المركزي العراقي: 226.6 مليون دولار مبيعات العملة

2019/12/15 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم، إلى اكثر من مئتين وستة وعشرين مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف الف ومئة وتسعين ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة ثلاثين مصرفاً.

وذكر المركزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ حوالي مئتين وثلاثة وخمسين مليون دولار.



وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها اكثر من مئتين وخمسة وعشرين مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع تسعمئة وستين ألف دولار.

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