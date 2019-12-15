الصناعة تؤكد العزم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الالبان خلال المرحلة المقبلة

2019/12/15 | 15:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصناعة والمعادن ،الاحد، عزم الشركة العامة للمنتوجات الغذائية على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف منتجات الألبان بعد التطور والنقلة النوعية الحاصلة في عمل وإنتاج مصانع البان أبوغريب.

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