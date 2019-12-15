المالكي يشدد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم اختيار رئيس الوزراء

2019/12/15 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد (15 كانون الأول 2019)، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسمترشيح رئيس مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي، لنوري المالكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخير استقبل بمكتبه اليوم سفير فرنسا لدى العراق برونو اوبير وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، أن "المالكي أكد أن فرنسا كان لها موقف داعم للعراق في حربه ضد الاٍرهاب، ونتطلع الى زيادة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة ليشمل جميع المجالات".





وشدد المالكي على "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات وتلبية مطالب المواطن العراقي".

بدوره أعرب السفير أوبير "دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضًا وشعباً".





بغداد اليوم- بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني، الاحد (15 كانون الثاني، 2019)، عودة حركة الملاحة الجوية في الاجواء العراقية بعد توقفها لمدة 12 ساعة.

وقال مدير إعلام السلطة جهاد كاظم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حركة الملاحة الجوية عادت إلى ع

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي رفيع في محافظة ديالى، الاحد (15 كانون الأول 2019)، عن مصير عدد كبير من سيارات المجالس المحلية التي يجري استلامها بالوقت الراهن.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تسليم السيارات التي بحوزة اعضاء مجا

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، الاحد (15 كانون الأول 2019) عن حصيلة بعدد الناشطين، والمتظاهرين، المختطفين، والمفقودين، مؤكداً أنها بلغت 48 مختطفاً حتى الآن.

وأضاف البياتي، في تصريح لوكالة

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