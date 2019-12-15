2019/12/15 | 15:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الأراضي السكنية في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الأراضي السكنية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).