+18 صور.. مسلحون يغتالون ناشطا بتظاهرات بغداد

2019/12/15 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاحد، ناشطا بتظاهرات العاصمة بغداد.وفتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من سلاح كلاشنكوف تجاه عجلة يقودها المتظاهر حقي اسماعيل عباس العزاوي، واردوه قتيلا بالحال.والعزاوي نشاط بتظاهرات بغداد، وهوصاحب شركة سياحة وسفر.

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