عائشة العلوي - شذرات اقتصادية... حقوق الإنسان والتنمية، أية علاقة؟...

2019/12/15 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي الإنسان يختلف عن باقي الكائنات الحية، إنه منظومة متعددة الأبعاد (dimensions) منها المادية (matériel)، البيولوجية (biologie)، الوراثية (génétique)، الروحية (spirituel)، والنفسية (psychologique)، والاجتماعية (social).كل بعد من هذه الأبعاد الست يحدد الأبعاد الأخرى ويؤثر فيها.كيف يمكن الحديث -في النموذج التنموي- عن التنمية البشرية، أو عن تطوير الكفاءات والمهارات، أو عن الرفع من مستوى الوعي ومنصوب ال......

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