خيم مهترئة وبرد ومرض.. نازحون ايزيديون يعيشون اوضاعا ماساوية بسنجار

2019/12/15 | 16:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني النازحون الايزيديون من اوضاع ماساوية

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