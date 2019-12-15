وزير الثقافة يعلن مبادرة لطباعة المنجز الإبداعي في العراق

2019/12/15 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، مبادرة لطباعة المنجز الإبداعي في العراق.

وذكر بيان للوزارة حصلت عليه "العهد نيوز"، أنها

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