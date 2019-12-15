مدرب سان جيرمان يتحدى مورينيو

2019/12/15 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعث توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، برسالة تحدي لجوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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