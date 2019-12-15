مجلس القضاء يتحفظ على مشاركة القضاة في مفوضية الانتخابات

2019/12/15 | 16:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ناقش مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، دور مجلس ‏القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.

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