فيديو : فنانة أمريكية ترتل آية الكرسي

2019/12/15 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت الفنانة الأمريكية جينيفر غراوت عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو ترتل فيه آية الكرسي.وأرفقت الفنانة الأمريكية الفيديو بتعليق تحدثت فيه عن بداية اهتمامها بالموسيقى العربية وتوصية أستاذها لها بالبدء في الاستماع للقرآن الكريم.وحظي الفيديو بتداول واسع على مواقع التواصل، بين معجب ومنتقد لما قامت به.وحسب سيرتها الذاتية على صفحتها، طورت […]

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