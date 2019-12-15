2019/12/15 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن وفداً إسرائيلياً سافر إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر دولي.ونقلت “الميادين” عن وسائل الإعلام الإسرائيلية قولها، إن “وفداً إسرائيلياً من كبار الموظفين في وزارة القضاء سافر إلى أبو ظبي”.وأضافت الوسائل، أن “سبب الزيارة جاء للمشاركة في مؤتمر دولي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفداً إسرائيلياً من كبار الموظفين في وزارة القضاء يزور أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفداً إسرائيلياً من كبار الموظفين في وزارة القضاء يزور أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).