وزارة الداخلية: إلقاء القبض على 5 من المتهمين بحادثة الوثبة

2019/12/15 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين، بحادثة ساحة الوثبة الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح مقتضب، ان القوات الأمنية ألقت القبض على خمسة متهمين، على خلفية حادثة ساحة الوثبة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، فيما كان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن في وقت سابق، الشروع بإجراء التحقيق بشأن جريمة قتل شاب، والتمثيل بجثته في ساحة الوثبة.

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