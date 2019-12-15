السعودية.. تراجع البطالة إلى 12.3% بالربع الثاني من عام 2019

2019/12/15 | 16:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الهيئة العامة للإحصاء ،الاحد، بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12 % بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بـ12.3 % بنهاية الربع الثاني.

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