أوزيل يتسبب في حرمان الصينيين من مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

2019/12/15 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استبعدت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث ا...





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