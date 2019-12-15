شرطة ذي قار تطيح بمتاجر بالمواد المخدرة

2019/12/15 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال متهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة ، وضبط 114 قرصا في منزله .وقالت الشرطة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز شعبة مكافحة المخدرات وبناءً على معلومات دقيقة ، واستحصال الموافقات القانونية نفذت عملية نوعية اطاحت بمتهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة يبلغ من العمر 32 […]

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