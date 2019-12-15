نيجيرفان بارزاني: مستعدون للتعاون الكامل لتحقيق استقرار العراق

2019/12/15 | 16:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وفنسنت كيوم

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