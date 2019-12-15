حاكم كريم عطية - ماذا وراء لعبة تبديل قواد عمليات بغداد

2019/12/15 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية بعد كل جريمة ترتكب بحق الأنتفاضة الشعبية وأستشهاد وخطف وتعذيب وترهيب تقدم الحكومة العراقية على أستبدال منصب قائد قوات عمليات بغداد بحيث أصبحت اللعبة مكشوفة مجرد ألقاء اللوم على مسؤول لفترة معينة ومن ثم تعين بديل له لأرتكاب جرائم أخرى من قبل مليشيات أحزاب الأسلام السياسي وهو مخطط لأيهام المجتمع الدولي ومنظمات حقوف الأنسان أن الحكومة العراقية تسعى لأزاحة المسؤولين المقصرين بحق ناشطي الأنتفاضة الشعب......

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