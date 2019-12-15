كاظم حبيب - نحو تغيير ميزان القوى لصالح قوى الانتفاضة في مواجهة قوى الثورة المضادة في العراق

2019/12/15 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب منذ ما يقرب من 17 عاماً تسلّمت الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية الفاسدة المناهضة للديمقراطية والمستبدة ايديولوجيا وسياسياً قيادة الدولة العراقية بتنظيم وإشراف من بول بريمر، وبمساومة معادية لمصالح الشعب العراقي وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة والعلمانية المنشودة وبناء المجتمع المدني الديمقراطي، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.إن وجودها على رأس الدولة والسلطة التنفيذية وفَّر لها إمكانية بسط......

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