2019/12/15 | 16:56 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة فى العراق تنفى عودة "داعش" إلى حوران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة فى العراق تنفى عودة "داعش" إلى حوران) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة فى العراق تنفى عودة "داعش" إلى حوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).