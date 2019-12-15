الثقافة تعلن إطلاق 35 مليار دينار لعدة مشاريع

2019/12/15 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، عن إطلاق 35 مليار دينار لمشروع "سامراء عاصمة العراق التاريخية" وعدة مشاريع في

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