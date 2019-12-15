2019/12/15 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مدرب القوة الجوية ايوب أديشو، ان توقف مباريات الدوري العراقي الممتاز، صعب الاعداد لفريقه قبل مواجهة مولودية الجزائر في اياب دور السادس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الجوية: توقف الدوري الممتاز صعب علينا الاعداد للمولودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الجوية: توقف الدوري الممتاز صعب علينا الاعداد للمولودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).