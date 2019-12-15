حبيب نورمحمدوف بطل UFC ينصح كريستيانو رونالدو بالاعتزال

وتابع: ”وفي نهاية حياتك المهنية، لن يكون لديك نفس الدوافع والجوع الذي كان لديك في البداية، لا أحد يظل في المقدمة دائمًا، لذلك من المهم التقاعد في الوقت المناسب“.
وواصل حبيب: ”كم عمر رونالدو؟ 34..
في سن الـ35 لن يكون لديه نفس رد الفعل أو الحالة البدنية، وبغض النظر عن كريستيانو أو حبيب، فسوف يحل شخص ما محلك“.وشدد: ”نصيحتي لرونالدو والتي تنطبق عليّ، هي أن يتقاعد في الوقت المناسب“.
واختتم نورمحمدوف نصيحته بالتأكيد على أنه يتمنى أن يترك رونالدو كرة القدم ”في الوقت المناسب“، كما أكد أنه سيلجأ للنجم البرتغالي لأخذ نصيحته بشأن بعض التمرينات التي سيضطر لممارستها ”عند التقدم بالعمر“.
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