المسؤول عن الملف: أولوية بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني

2019/12/15 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي إن أولوية حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون هي الانسحاب من التكتل في 31 يناير كانون الثاني بعد أن عاد حزب المحافظين للحكم بأغلبية كبيرة حصل عليها في انتخابات مبكرة.

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