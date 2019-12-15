اللجنة التحقيقة تستدعي لاعب الشرطة على خلفية تصريحاته الاخيرة

2019/12/15 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة تحقيقة للتقصي حول التصريحات الاخيرة للاعب سعد عبد الامير في احدى البرامج التلفزيونية.

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