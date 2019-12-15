العذاري يبحث مع وزير التعليم الأردني ملف الطلبة والأساتذة العراقيين

2019/12/15 | 17:08 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير حيدر العذاري وزير التعليم الأردني محي الدين توق، اليوم الأحد، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وشؤون الطلبة والاساتذة العراقيين في الجامعات الأردنية.وأكد...

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