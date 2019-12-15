2019/12/15 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأحد (15 كانون الأول 2019)، عن عقد اجتماع، مساء اليوم، في قصر السلام، برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقالت المصادر، لـ(بغداد اليوم)، انه "مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء ا

بغداد اليوم _ واسط

حذرت العشائر المشاركة في اعتصام مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، الأحزاب السياسية من ترشيح شخصية تابعة لها إلى منصب رئاسة الوزراء، فيما أكدت أن متظاهري المحافظة سيبقون في ساحة التظاهر "دون أن يستطيع أحد إزالة خيمهم".

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة جامس البخاتي، الاحد 15-12-2019، عن وجود ’’شبه’’ اجماع سياسي على تسمية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة، مشيرا الى ان هناك تشابكاً وعدم رضا من جانب المتظاهرين والشارع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: رئيس الجمهورية يوجه طلباً لرئيس البرلمان بتحديد الكتلة النيابية الاكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: رئيس الجمهورية يوجه طلباً لرئيس البرلمان بتحديد الكتلة النيابية الاكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).