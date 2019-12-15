الحمداني يعلن إطلاق 20 مليار دينار لـ “سامراء عاصمة العراق التأريخية”

2019/12/15 | 17:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاحد، موافقة وزارة المالية على اطلاق مبالغ تأهيل البنى التحتية لمشروع سامراء عاصمة العراق التأريخية، مشيراً الى عمليات التأهيل ستكون بأشراف […]

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