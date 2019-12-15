محيي الدين محروس - الماركسية والحركة الشيوعية

2019/12/15 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس مقدمة: من الصعب تناول كل جوانب الماركسية والحركة الشيوعية في مقال واحد، وقد كُتبت الكتب والمؤلفات الضخمة حول ذلك.من هنا سيكون تناول الموضوع بشكلٍ مختصر حول أهمية عدم الخلط بين النظرية والتطبيق.الماركسية هي عنوان عريض للعلوم الاقتصادية والفلسفية التي كتبها ماركس وأنجلس.من أهم العلم الاقتصادي الماركسي مؤلف: „ رأس المال „ لكارل ماركس الذي شرح فيه أهم القوانين الاقتصادية للرأسمالية، ومصدر ا......

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