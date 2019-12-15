سامى لبيب - تأملات فى الحب والجنس - جزء أول

2019/12/15 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب هذا البحث يتناول الحب ليأتى فى جزأين , الجزء الأول يتناول موضوع الحب بمفهوم فلسفى نفسى تحليلى وأثر الثقافة المجتمعية فى تشكيل مفاهيم الحب ورسم ملامحه , والجزء الثانى يتناول الحب بعيداً عن الحالة الوجدانية التى نُسجت حوله , فالحب فى النهاية هرمونات تنتج السلوك والأداء والحراك وليس مشاعر وجدانية مستقلة بذاتها فالحب منتج كيميائى فى الجسد ..أى أن الحب منتج مادى وليس كما نتصور حالة ميتافزيقية للروح .......

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