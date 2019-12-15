الكعبي يعزو تلكؤ مشاريع بغداد الخدمية للتغييرات العديدة في إدارة المحافظة

2019/12/15 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عزا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، تلكؤ العديد من المشاريع المهمة والتي تقدم الخدمات للمواطنين، الى التغييرات الكثيرة التي شهدتها ادارة المحافظة العليا والناجمة عن الصراعات الحزبية والمحاصصات السياسية .وقال الكعبي عند استقباله اليوم الاحد، محافظ بغداد محمد جابر العطا والكادر المتقدم في المحافظة ، بحضور عدد من اعضاء مجلس […]

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