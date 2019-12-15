القبض على شبكة تهريب اموال من سوريا الى لبنان

2019/12/15 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

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ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي في سوريا ، القبض على شبكة تقوم بتهريب العملة السورية إلى لبنان

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