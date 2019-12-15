دققوا معي في الصور ..

2019/12/15 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انّها ليست حملات لـ"محو الأمية" ولا لتعليم الجيل الماضي..

انظروا الى فرد فرد من الجالسين..

هل تعلمون من هم؟ ولماذا ينغمسون بهذا المقدار في الشاشة

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