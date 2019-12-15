كشف الحقائق والمستور

2019/12/15 | 18:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد غيلان وادي قضيه لم تعرف بعد من قبل العامه وتم تمريرها من قبل اشخاص من الدوله ومعروفون وهم الان في مناصب عاليه وانا شخص جارهم وقريب عليهم القضيه فيها […]

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