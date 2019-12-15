تفاصيل اجتماع للكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة

2019/12/15 | 18:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن المرشح سيتم تقديمه بشكل رسكي خلال الايام المقبلة.وقال النائب […]

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