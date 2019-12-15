مفوضية حقوق الإنسان: اختطاف وفقدان 48 ناشطا ومتظاهرا حتى الآن

2019/12/15 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، عن اختطاف وفقدان ثمانية واربعين ناشطا ومتظاهرا منذ بداية التظاهرات وحتى الآن.

واكد عضو المفوضية علي البياتي ، في تصريح أن المفوضية تلقت ثمان واربعين شكوى بخصوص مفقودين، أو مختطفين مواطنين، شاركوا بالمظاهرات، منوها إلى انه تم إطلاق سراح عدد قليل منهم فقط، أما العدد الأكبر فلا زالوا مغيبين.

وأعتبر البياتي ان استمرار جرائم اختطاف الناشطين، والمتظاهرين، أمر مقلق، ويدل على حرية العصابات وتحديها لسلطة القانون، إذ أنها تنفذ أعمالها التي تستهدف حتى الفتيات، والناشطات، بشكل ممنهج، وفي الكثير من المحافظات التي تشهد المظاهرات، بالإضافة إلى العاصمة.

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