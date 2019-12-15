استثمار النجف: دخول 70 مشروعاً مرحلة التشغيل

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة استثمار محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، دخول أكثر من سبعين مشروعاً استثمارياً حيز التشغيل في قطاعات مختلفة، فيما سيتم إنجاز خمسة آلاف آخرى وتسليمها لأصحابها خلال العام المقبل.

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