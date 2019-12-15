الحكمة يؤكد وجود حراك لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكدت كتلة الحكمة، اليوم الاحد، وجود حراك لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب.وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم في تصريح صحفي ،إن “تكليف رئيس الجمهورية لاي شخصية لرئاسة الحكومة لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، فيما يجب ان يعرض المكلف اسماء وشخصيات حكومته على مجلس النواب لنيل الثقة “.واضاف، ...

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